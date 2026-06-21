Минобороны показало, как ФАБ-1500 накрыла базу ВСУ в заброшенном здании

Воздушно-космические силы России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Кадры уничтожения боевиков, отходивших из Красного Лимана, опубликовало Министерство обороны РФ.

Минобороны показало кадры уничтожения отходящих от Красного Лимана боевиков ВСУ. Видео © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Целью стало здание бывшего пансионата в районе села Щурово на северо-западе ДНР. По данным военного ведомства, украинские подразделения, отступившие из Красного Лимана, использовали его для размещения личного состава. В результате операции ликвидировано до 30 боевиков ВСУ.

«В интересах группировки войск «Запад», экипажем многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, нанесён удар с использованием авиационной бомбы ФАБ-1500 по боевикам, отходящим из Красного Лимана и укрывшимся в здании не функционирующего бывшего пансионата, используемого боевиками как пункт временной дислокации, в районе населённого пункта Щурово», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Красном Лимане занято 12 позиций ВСУ и освобождено 53 строения силами российской армии. Продвижение обеспечили штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии. Им удалось выбить противника из двенадцати укреплённых районов и закрепиться в полусотне гражданских и административных зданий. Зона присутствия российских сил расширилась сразу на нескольких участках.