Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 12:54

Минобороны показало, как ФАБ-1500 накрыла базу ВСУ в заброшенном здании

Воздушно-космические силы России нанесли удар бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР. Кадры уничтожения боевиков, отходивших из Красного Лимана, опубликовало Министерство обороны РФ.

Минобороны показало кадры уничтожения отходящих от Красного Лимана боевиков ВСУ. Видео © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Целью стало здание бывшего пансионата в районе села Щурово на северо-западе ДНР. По данным военного ведомства, украинские подразделения, отступившие из Красного Лимана, использовали его для размещения личного состава. В результате операции ликвидировано до 30 боевиков ВСУ.

«В интересах группировки войск «Запад», экипажем многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России, нанесён удар с использованием авиационной бомбы ФАБ-1500 по боевикам, отходящим из Красного Лимана и укрывшимся в здании не функционирующего бывшего пансионата, используемого боевиками как пункт временной дислокации, в районе населённого пункта Щурово», — говорится в сообщении.

В Константиновке идёт зачистка оставшихся групп ВСУ
В Константиновке идёт зачистка оставшихся групп ВСУ

Напомним, что в Красном Лимане занято 12 позиций ВСУ и освобождено 53 строения силами российской армии. Продвижение обеспечили штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии. Им удалось выбить противника из двенадцати укреплённых районов и закрепиться в полусотне гражданских и административных зданий. Зона присутствия российских сил расширилась сразу на нескольких участках.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Пресс-служба Министерства обороны РФ

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar