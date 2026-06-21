На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжают теснить противника. За минувшие сутки бойцы «Южной» группировки войск установили полный контроль над 104 строениями в городе Константиновка, сообщают в Минобороны.

Сейчас в юго-западной части этого населённого пункта идёт зачистка оставшихся разрозненных групп военнослужащих ВСУ. Параллельно с этим подразделения улучшили свои позиции и в районе Красного Лимана, где также фиксируется продвижение.

По данным военного ведомства, потери украинской стороны за эти сутки оказались существенными. Уничтожено до 85 боевиков, две единицы бронетехники и 16 автомобилей.

Кроме того, в ходе боёв подавлено одно артиллерийское орудие, а также выведено из строя 24 роботизированных наземных системы и 25 вражеских пунктов управления дронами.

Ранее в ДНР российские подразделения продолжают продвижение в Красном Лимане: за сутки штурмовые группы 67-й дивизии выбили противника из 12 укрепрайонов и закрепились в 53 зданиях. Потери ВСУ составили до 30 человек, также уничтожены американский HMMWV и четыре роботизированных комплекса.