Наши военные очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

В ДНР продолжается продвижение российских сил в черте Красного Лимана. За прошедшие сутки подразделениям удалось расширить зону присутствия сразу на нескольких участках, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии выбили противника из 12 укрепрайонов. Кроме того, в своих руках бойцы закрепились в 53 гражданских и административных строениях.

В ходе боёв потери украинской стороны составили до тридцати человек личного состава. Также уничтожена американская бронемашина HMMWV вместе с экипажем, один пикап и четыре роботизированных наземных комплекса.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК последней переправы через Северский Донец у населённого пункта Маяки, что практически полностью прервало снабжение группировки ВСУ в Красном Лимане. Это серьёзно осложнило переброску резервов противника на данном участке фронта.