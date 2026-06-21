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21 июня, 10:38

Наши военные очистили от ВСУ 53 здания в Красном Лимане

Минобороны: В Красном Лимане занято 12 позиций ВСУ и освобождено 53 строения

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В ДНР продолжается продвижение российских сил в черте Красного Лимана. За прошедшие сутки подразделениям удалось расширить зону присутствия сразу на нескольких участках, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что штурмовые группы 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии выбили противника из 12 укрепрайонов. Кроме того, в своих руках бойцы закрепились в 53 гражданских и административных строениях.

В ходе боёв потери украинской стороны составили до тридцати человек личного состава. Также уничтожена американская бронемашина HMMWV вместе с экипажем, один пикап и четыре роботизированных наземных комплекса.

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Новости СВО 21 июня: пали кварталы Красного Лимана и Контантиновка, ВКС РФ бомбят пригород Запорожья, Макрон раскрыл план Трампа по Украине

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении авиабомбой ФАБ-3000 с УМПК последней переправы через Северский Донец у населённого пункта Маяки, что практически полностью прервало снабжение группировки ВСУ в Красном Лимане. Это серьёзно осложнило переброску резервов противника на данном участке фронта.

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Дарья Денисова
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