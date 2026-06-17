Министерство обороны России сообщило об успешном поражении критически важного инфраструктурного объекта противника. В результате точного авиаудара была уничтожена последняя переправа через реку Северский Донец в районе населённого пункта Маяки, обеспечивавшая снабжение группировки ВСУ в Красном Лимане.

Для выполнения боевой задачи была применена авиационная бомба ФАБ-3000, оснащённая универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Использование данного высокоточного комплекса позволило гарантированно поразить цель, практически полностью прервав логистическую цепочку противника на данном участке фронта.

Разрушение данной переправы серьезно осложняет переброску резервов и материальных средств для подразделений ВСУ, удерживающих позиции в Красном Лимане. Командование продолжает работу по методичному уничтожению транспортных узлов и путей снабжения противника в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населённый пункт Артёма на Донецком направлении. Контроль над посёлком был установлен благодаря решительным действиям личного состава. Операция прошла в штатном режиме и завершилась поднятием российского флага над освобождённой территорией. Продвижение на этом участке фронта существенно улучшает тактическое положение российских подразделений.