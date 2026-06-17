Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населенного пункта Кутузовка. Успешная операция проведена силами подразделений группировки войск «Центр».

Военное ведомство уточняет, что освобождение территории стало итогом активных наступательных маневров наших бойцов. В результате слаженных действий армейских частей противник был выбит с занимаемых рубежей.

На данный момент обстановка в секторе остается динамичной. Командование продолжает выполнять поставленные задачи по продвижению вглубь обороны оппонента на данном направлении.

Официальные представители подчеркнули значимость этого успеха для укрепления позиций российской стороны в Донецкой Народной Республике. Ситуация на фронте находится под полным контролем штаба.