«Центр» наступает: Кутузовка полностью освобождена от ВСУ
Российские военные освободили Кутузовку в Донецкой Народной Республике
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Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населенного пункта Кутузовка. Успешная операция проведена силами подразделений группировки войск «Центр».
Военное ведомство уточняет, что освобождение территории стало итогом активных наступательных маневров наших бойцов. В результате слаженных действий армейских частей противник был выбит с занимаемых рубежей.
На данный момент обстановка в секторе остается динамичной. Командование продолжает выполнять поставленные задачи по продвижению вглубь обороны оппонента на данном направлении.
Официальные представители подчеркнули значимость этого успеха для укрепления позиций российской стороны в Донецкой Народной Республике. Ситуация на фронте находится под полным контролем штаба.
Между тем украинские власти готовятся к скорой потере сразу нескольких крупных городов, включая Константиновку, Дружковку и Краматорск. Киев уже начал активную подготовку к отступлению, эвакуируя людей и предприятия. По последним данным, российские военнослужащие в Константиновке освободили уже 120 зданий.
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