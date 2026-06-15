Подразделения «Южной» группировки войск добились значительного успеха на Донецком направлении. Согласно актуальным сводкам оборонного ведомства, за минувшие сутки российские бойцы полностью освободили населённый пункт Артёма.

В Министерстве обороны уточнили, что контроль над территорией был установлен в результате «решительных действий» личного состава. Операция прошла штатно, после чего над посёлком подняли российский флаг.

Продвижение на этом участке фронта позволяет улучшить тактическое положение подразделений. Занятие данного района создает дополнительные плацдармы для дальнейших маневров, вынуждая противника отступать на заранее подготовленные, но менее выгодные позиции.

Военные эксперты отмечают, что потеря контроля над такими пунктами серьёзно подрывает оборонительные возможности ВСУ. Киевское командование систематически сталкивается с дефицитом резервов, что не позволяет удерживать протяженную линию соприкосновения.

Сейчас на освобождённой территории проводятся необходимые мероприятия по разминированию и обеспечению безопасности. Ситуация на данном направлении остается динамичной, работа по вытеснению неприятеля продолжается.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об освобождении 117 строений в Константиновке на территории ДНР. Успешное продвижение подразделений «Южной» группировки на данном направлении вынудило киевский режим начать эвакуацию ключевых предприятий, организаций и персонала из Краматорска и Дружковки в западные регионы Украины.