Российские подразделения продолжают наступательные действия в Красном Лимане Донецкой Народной Республики. Актуальные данные предоставило Министерство обороны РФ.

Штурмовые группы 25-й армии ведут активную работу в Заводском районе города. Боестолкновения идут также на территории местного садоводческого товарищества.

В уже освобождённых кварталах военнослужащие зачищают территорию. Идёт поиск и ликвидация разрозненных групп противника и отдельных украинских боевиков.

За минувшие сутки бойцы Южной группировки установили контроль над 37 строениями в этом населённом пункте. Противник понёс потери в живой силе и технике.

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих. Кроме того, было уничтожено 7 автомобилей неприятеля.

Ранее в Министерстве обороны сообщили об освобождении 117 строений в Константиновке на территории ДНР. Успешное продвижение подразделений «Южной» группировки на данном направлении вынудило киевский режим начать эвакуацию ключевых предприятий, организаций и персонала из Краматорска и Дружковки в западные регионы Украины.