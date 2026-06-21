ВС РФ «Геранью» поразили склад ВСУ с дронами-камикадзе в Запорожской области

Российские военные нанесли удар по объекту ВСУ в районе Запорожья. В результате атаки был уничтожен склад с беспилотниками и военным имуществом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчёта ударного БПЛА «Герань» по поражению склада ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами-«камикадзе», — говорится в сообщении.

Позицию противника удалось выявить в ходе разведки. Объект находился в промышленном ангаре и использовался для хранения FPV-дронов и сопутствующего оборудования. Цель по координатам была поражена, после чего объект полностью выгорел и оказался уничтожен. Военные также сообщили, что результаты атаки зафиксировали средства объективного контроля. Кадры поступали в режиме реального времени, что позволило подтвердить поражение.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли серию прицельных ударов по объектам, которые использовались для обеспечения украинских формирований. Атаки затронули сразу несколько регионов, включая Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а также территорию ДНР.