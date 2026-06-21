Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:32

ВС РФ накрыли ФАБами и ракетой Х-39 пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Ракета Х-39. Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Ракета Х-39. Обложка © ТАСС / Ладислав Карпов

Российские ВКС уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя бомбы ФАБ и ракету Х-39. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, разведка выявила эти цели в районах населённых пунктов Светлое и Нижняя Журавка, после чего по ним были нанесены авиаудары.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — говорится в сообщении.

ПВО не спасает: NYT подтвердила эффективность российских баллистических ударов
ПВО не спасает: NYT подтвердила эффективность российских баллистических ударов

Ранее сообщалось, что попытка перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» на Украине оказалась безуспешной для американской системы ПРО Patriot. Украинские силы применили зенитную ракету комплекса MIM-104 Patriot для отражения удара. Однако, по данным источника, перехватить цель не удалось — выпущенный боеприпас не смог развить необходимую скорость и вскоре упал, не достигнув зоны поражения.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar