ВС РФ накрыли ФАБами и ракетой Х-39 пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Российские ВКС уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя бомбы ФАБ и ракету Х-39. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, разведка выявила эти цели в районах населённых пунктов Светлое и Нижняя Журавка, после чего по ним были нанесены авиаудары.

«По выявленным целям были нанесены авиаудары экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и управляемой авиационной ракеты ЛМУР Х-39», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что попытка перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» на Украине оказалась безуспешной для американской системы ПРО Patriot. Украинские силы применили зенитную ракету комплекса MIM-104 Patriot для отражения удара. Однако, по данным источника, перехватить цель не удалось — выпущенный боеприпас не смог развить необходимую скорость и вскоре упал, не достигнув зоны поражения.