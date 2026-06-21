ПВО не спасает: NYT подтвердила эффективность российских баллистических ударов

Около 66% российских баллистических ракет проходят через украинскую систему противовоздушной обороны. К такому выводу пришла газета New York Times после анализа данных украинских ВВС.

Примерно две трети таких боеприпасов преодолевают оборонительные рубежи и не уничтожаются на подлёте. Авторы публикации обратили внимание на высокую эффективность этого вида вооружения при нанесении ударов.

Отдельно подчеркивается, что баллистические ракеты обладают гораздо большей разрушительной силой по сравнению с беспилотниками, которые использует Украина. Дополнительную сложность для расчётов противовоздушной обороны создаёт скорость полета таких целей. Из-за этого времени на обнаружение и перехват остается значительно меньше.

Ранее сообщалось, что попытка перехвата российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» на Украине оказалась безуспешной для американской системы ПРО Patriot. Украинские силы применили зенитную ракету комплекса MIM-104 Patriot для отражения удара. Однако, по данным источника, перехватить цель не удалось — выпущенный боеприпас не смог развить необходимую скорость и вскоре упал, не достигнув зоны поражения.