Трамп допустил передачу Киеву лицензий на производство ракет для Patriot

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.

«Мы рассмотрим это», — добавил Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции, когда журналисты задали вопрос по данной теме.

Ранее Life.ru писал, что украинская оборонная компания Fire Point провела первые испытания новой зенитной ракеты FP-7.x, которую называют дешёвым аналогом Patriot. Параллельно Fire Point разрабатывает комплекс противовоздушной обороны Freyja, в состав которого должны войти радары обнаружения и единая система управления.