Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 14:31

Трамп допустил передачу Киеву лицензий на производство ракет для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.

«Мы рассмотрим это», — добавил Трамп.

Заявление прозвучало в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G7 во Франции, когда журналисты задали вопрос по данной теме.

Зеленский заявил, что Украина недавно получила пакет ракет для Patriot
Зеленский заявил, что Украина недавно получила пакет ракет для Patriot

Ранее Life.ru писал, что украинская оборонная компания Fire Point провела первые испытания новой зенитной ракеты FP-7.x, которую называют дешёвым аналогом Patriot. Параллельно Fire Point разрабатывает комплекс противовоздушной обороны Freyja, в состав которого должны войти радары обнаружения и единая система управления.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar