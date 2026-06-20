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20 июня, 10:19

ВСУ в ловушке: Российская артиллерия перерезала последний путь отхода из Константиновки

ВС РФ взяли под контроль единственную трассу снабжения ВСУ под Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Российские артиллеристы полностью перерезали единственную автомобильную дорогу, связывающую Дружковку с Константиновкой. Об этом рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным Резвый. Видео с рассказом офицера предоставило Министерство обороны РФ.

По его словам, на начальном этапе боёв за Константиновку противник активно огрызался артиллерией, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Город фактически взят в клещи. Украинские подразделения утратили возможность сопротивляться и стремятся покинуть населённый пункт.

Трасса из Дружковки находится под постоянным огневым контролем. Орудия наведены на магистраль, и любая попытка движения пресекается незамедлительно.

Пополнять запасы у врага не выходит. Бойцы ВСУ уже не заезжают в Константиновку на технике, предпочитая пешие переходы. Роботизированные платформы, которые они пытаются использовать для доставки продовольствия и боеприпасов, уничтожаются.

Офицер уточнил, что личный состав противника теперь только выходит из города. Эти перемещения сразу фиксируются, после чего наносится точечное поражение артиллерией или ударными дронами.

Штурмовые группы ВС РФ зачищают юго-запад Константиновки
Штурмовые группы ВС РФ зачищают юго-запад Константиновки

Life.ru рассказывал, как трое военнослужащих Сил специальных операций Украины были ликвидированы в промзоне на окраине Константиновки, в районе Красноармейска. Командир батальона с позывным Задон, руководивший операцией, рассказал, что противник предпринял попытку занять позицию, удерживаемую подразделениями 1465-го мотострелкового полка. Российские военнослужащие вовремя заметили передвижение диверсионной группы, по звуку голосов определили её расположение и передали координаты на командный пункт, после чего враг был уничтожен.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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