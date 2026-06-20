Российские артиллеристы полностью перерезали единственную автомобильную дорогу, связывающую Дружковку с Константиновкой. Об этом рассказал командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка с позывным Резвый. Видео с рассказом офицера предоставило Министерство обороны РФ.

По его словам, на начальном этапе боёв за Константиновку противник активно огрызался артиллерией, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Город фактически взят в клещи. Украинские подразделения утратили возможность сопротивляться и стремятся покинуть населённый пункт.

Трасса из Дружковки находится под постоянным огневым контролем. Орудия наведены на магистраль, и любая попытка движения пресекается незамедлительно.

Пополнять запасы у врага не выходит. Бойцы ВСУ уже не заезжают в Константиновку на технике, предпочитая пешие переходы. Роботизированные платформы, которые они пытаются использовать для доставки продовольствия и боеприпасов, уничтожаются.

Офицер уточнил, что личный состав противника теперь только выходит из города. Эти перемещения сразу фиксируются, после чего наносится точечное поражение артиллерией или ударными дронами.

Life.ru рассказывал, как трое военнослужащих Сил специальных операций Украины были ликвидированы в промзоне на окраине Константиновки, в районе Красноармейска. Командир батальона с позывным Задон, руководивший операцией, рассказал, что противник предпринял попытку занять позицию, удерживаемую подразделениями 1465-го мотострелкового полка. Российские военнослужащие вовремя заметили передвижение диверсионной группы, по звуку голосов определили её расположение и передали координаты на командный пункт, после чего враг был уничтожен.