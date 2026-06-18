Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 14:01

Элитный спецназ ВСУ выдал себя голосом в Константиновке и сгинул в огне танка

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

На окраине Константиновки в промзоне Красноармейска российские военные ликвидировали троих бойцов Сил специальных операций Украины. Об этом рассказал командир батальона с позывным Задон, руководивший операцией.

Противник попытался закрепиться на позиции, занятой подразделениями 1465-го мотострелкового полка, но был обнаружен. Бойцы выявили перемещение врага, по голосу определили местонахождение группы и передали координаты на командный пункт.

«Моими бойцами было выявлено их передвижение, по голосу определили, в какой части здания они засели, о чём немедленно сообщили. Мы передали на командный пункт полка и незамедлительно отработали сначала с танка, потом FPV-дронами», — сказал Задон ТАСС.

Один из украинских спецназовцев был ранен и перед смертью успел передать свои данные, подтвердив принадлежность к элитному подразделению.

«С теплиц всё началось»: комбат ВС РФ рассказал, как войска вошли в Константиновку
«С теплиц всё началось»: комбат ВС РФ рассказал, как войска вошли в Константиновку

Напомним, что Константиновка — важное направление в ДНР. Министерство обороны РФ сообщало, что украинские власти, несмотря на публичные заявления о скором переломе в ходе боевых действий, адресованные западным партнёрам, на практике осознают неизбежность утраты ряда крупных городов на передовой. В ведомстве подчеркнули, что Киев уже вплотную приблизился к пониманию того, что в ближайшее время может потерять такие населённые пункты, как Константиновка, Дружковка и Краматорск, и в связи с этим начал подготовку к их оставлению..

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar