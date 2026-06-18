На окраине Константиновки в промзоне Красноармейска российские военные ликвидировали троих бойцов Сил специальных операций Украины. Об этом рассказал командир батальона с позывным Задон, руководивший операцией.

Противник попытался закрепиться на позиции, занятой подразделениями 1465-го мотострелкового полка, но был обнаружен. Бойцы выявили перемещение врага, по голосу определили местонахождение группы и передали координаты на командный пункт.

«Моими бойцами было выявлено их передвижение, по голосу определили, в какой части здания они засели, о чём немедленно сообщили. Мы передали на командный пункт полка и незамедлительно отработали сначала с танка, потом FPV-дронами», — сказал Задон ТАСС.

Один из украинских спецназовцев был ранен и перед смертью успел передать свои данные, подтвердив принадлежность к элитному подразделению.

Напомним, что Константиновка — важное направление в ДНР. Министерство обороны РФ сообщало, что украинские власти, несмотря на публичные заявления о скором переломе в ходе боевых действий, адресованные западным партнёрам, на практике осознают неизбежность утраты ряда крупных городов на передовой. В ведомстве подчеркнули, что Киев уже вплотную приблизился к пониманию того, что в ближайшее время может потерять такие населённые пункты, как Константиновка, Дружковка и Краматорск, и в связи с этим начал подготовку к их оставлению..