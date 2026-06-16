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16 июня, 11:43

«С теплиц всё началось»: комбат ВС РФ рассказал, как войска вошли в Константиновку

Комбат ВС РФ «Задон» назвал теплицы слабым местом обороны ВСУ в Константиновке

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Российские военные смогли продвинуться в Константиновке через тепличный комплекс, который оказался наиболее слабым участком в обороне ВСУ. Об этом рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным «Задон».

По его словам, подразделения действовали сразу с нескольких направлений, чтобы отвлечь противника и найти уязвимое место.

«Мы применили маневры по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда сделали упор. Так мы зашли через теплицы, с теплиц все началось», — рассказал комбат.

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Он уточнил, что российские военные зачистили тепличный комплекс и смогли там закрепиться. После этого ВСУ, по словам «Задона», пытались контратаковать, но вернуть позиции не смогли.

Комбат отметил, что украинские военные наблюдали за обстановкой с ключевых перекрёстков города и старались избегать прямых боестолкновений.

ВСУ пытались прикрываться гражданскими в Константиновке
ВСУ пытались прикрываться гражданскими в Константиновке

Константиновка находится на одном из важных направлений в ДНР. Ранее Минобороны РФ заявляло, что украинская сторона готовится к возможной потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. В ведомстве также сообщали, что на фоне продвижения российских войск Киев начал эвакуацию из Краматорска предприятий и персонала в западные регионы страны.

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Марина Фещенко
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