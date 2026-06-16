В Константиновке боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) прикрывались гражданскими в ходе боёв за город. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя командира 103-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Прохладный.

По его словам, такие действия проявлялись в городской застройке во время штурма и при наблюдении за перемещениями ВСУ. Также предпринимались попытки сближения с российскими подразделениями под видом гражданских лиц. Прохладный отметил, что бойцы сильно отличаются от гражданских своим телосложением.

Ранее член Совета по внешней и оборонной политике Ян Гагин заявил, что ВС РФ могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней. По его словам, противник уже осознаёт обречённость своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов ВСУ. Он добавил, что существенная часть города уже занята российскими подразделениями, включая территории, обеспечивающие контроль над подъездными путями.