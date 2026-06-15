Вооружённые силы России могут освободить Константиновку в ДНР за несколько дней, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике, участник специальной военной операции Ян Гагин. По его словам, противник уже осознаёт обречённость своего положения, что подтверждается массовым дезертирством бойцов ВСУ.

«О том, что противник предполагает сдачу Константиновки, Дружковки и готовится оставить Славянск и Краматорск, можно судить по эвакуации не только руководства госслужб Украины, но также промышленных предприятий, связанных с ВПК страны. В Константиновке всё это происходит из-за отступления бойцов ВСУ», — пояснил Гагин.

Он добавил, что существенная часть города уже занята российскими подразделениями, включая территории, обеспечивающие контроль над подъездными путями. Благодаря этому группировка ВСУ практически лишена снабжения. В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы взяли в Константиновке свыше 100 зданий и ликвидировали более 100 украинских военных.