«Напролом через слабые места»: Как российские бойцы освобождают Константиновку в ДНР

Командир разведывательно-штурмового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным Тайпан рассказал о ходе освобождения Константиновки в ДНР, назвав город одним из главных форпостов на пути к Краматорской агломерации. Подробностями боевой работы офицер поделился с Минобороны России.

Комбат Тайпан сообщил о дезориентации противника в Константиновке ДНР. Видео © Пресс-служба Минобороны РФ.

«Это очередной форпост, один из, наверное, главных форпостов крупных городов, крупных промышленных городов, населённых пунктов в сторону Краматорска. Именно Краматорско-Дружковской агломерации. Это огромный город, который имеет огромное значение как плацдарм для дальнейшего наступления», — ответил он.

Офицер охарактеризовал оборону противника как многоэшелонированную крепость. По его словам, в первом эшелоне ВСУ всегда располагают так называемых «птичников» и точки взлёта разведывательных и ударных беспилотников, после следуют штурмовые группы и группы закрепления. Несмотря на хорошо оснащённые и укреплённые вражеские позиции, российские военные постоянно вели наступательные действия и искали слабые места в обороне.

«Мы всегда искали слабые места противника. И недолго думая, быстро, напролом, через эти слабые места, где противник и с разведкой пропускал, то есть игнорировал разведку. Соответственно, мы быстро просачивались малыми группами штурмовыми, разведывательными», — подчеркнул он.

На короткое время им открывался коридор, позволявший завести нужное количество бойцов в тыл врага, где они устраивали настоящий кошмар. Полученные разведданные тут же использовались для нанесения точечного огневого поражения.

Подобные действия полностью дезориентировали противника и вели к его деморализации. Командир батальона отметил, что эти выводы подтверждаются показаниями пленных и наблюдениями за врагом после перерезания логистических троп. Штурмовики планомерно уничтожали подходящее подкрепление и провизию ВСУ, сея панику в их рядах. Эффект неожиданности при таком скрытном проникновении стал одним из главных способов обмана врага.

Офицер также привёл конкретный пример скоротечного боя за опорный пункт. Воспользовавшись внезапно опустившимся густым туманом, к позициям скрытно подъехали две бронемашины, после чего началось прямое столкновение с противником. Удар пришёлся на здание, где российская штурмовая группа ликвидировала 12 человек живой силы. Не ожидавшие такой дерзости солдаты ВСУ бросили свою бронемашину и в спешке бежали, оставив провизию.

Особое внимание Тайпан уделил своему принципу постоянно бывать на передовой. Он убеждён, что настоящие командиры обязаны лично видеть, в каких условиях живут и воюют их бойцы. Для личного состава появление живого командира, который может и поругать, и приободрить, служит колоссальной поддержкой, ценность которой невозможно переоценить.