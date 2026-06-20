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20 июня, 09:33

Штурмовые группы ВС РФ зачищают юго-запад Константиновки

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продолжают активные боевые действия в Константиновке ДНР. Об этом информирует Министерство обороны России.

В юго-западной части населённого пункта идёт зачистка. Ликвидируются разрозненные группы из состава 28-й и 100-й механизированных бригад противника.

Только за минувшие сутки российским силам удалось взять под контроль 94 здания. Потери противника составили до 95 военнослужащих.

Кроме живой силы, уничтожена техника врага. Среди поражённых целей — две боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Также выведен из строя 21 наземный робототехнический комплекс.

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Ранее в Минобороны сообщили об освобождении населённого пункта Юрковка в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве уточнили, что за минувшую неделю бойцы «Южной» группировки также заняли Артём и Рай-Александровку, продвинувшись в глубину вражеской обороны.

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Юрий Лысенко
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