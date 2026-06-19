Подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Артём и Рай-Александровка ДНР. За истекшие сутки освобождён населённый пункт Юрковка ДНР», — доложило МО.

Ранее стало известно, что российские подразделения продолжают сжимать кольцо вокруг Доброполья — одного из последних крупных узлов обороны противника на западе ДНР. После взятия Кутузовки и Нового Донбасса наши силы получили возможность перерезать трассу на Краматорск, лишив вражескую группировку снабжения. В преддверии активной фазы артиллеристы группировки «Центр» наносили удары по позициям ВСУ.