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19 июня, 09:18

Армия России освободила Юрковку в ДНР

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Подразделения Вооружённых сил России освободили населённый пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На прошедшей неделе подразделения Южной группировки войск продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Артём и Рай-Александровка ДНР. За истекшие сутки освобождён населённый пункт Юрковка ДНР», — доложило МО.

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Новости СВО 19 июня: Освобождена Рай-Александровка, окружение ВСУ в Красном Лимане, Украине обещают удар возмездия за Москву

Ранее стало известно, что российские подразделения продолжают сжимать кольцо вокруг Доброполья — одного из последних крупных узлов обороны противника на западе ДНР. После взятия Кутузовки и Нового Донбасса наши силы получили возможность перерезать трассу на Краматорск, лишив вражескую группировку снабжения. В преддверии активной фазы артиллеристы группировки «Центр» наносили удары по позициям ВСУ.

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Александра Мышляева
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