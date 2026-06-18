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18 июня, 11:07

«Веерная» тактика помогла российским морпехам освободить Новый Донбасс

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские подразделения продолжают сжимать кольцо вокруг Доброполья — одного из последних крупных узлов обороны противника на западе ДНР. После взятия Кутузовки и Нового Донбасса наши силы получили возможность перерезать трассу на Краматорск, лишив вражескую группировку снабжения.

В преддверии активной фазы артиллеристы группировки «Центр» наносили удары по позициям ВСУ. С октября они работали с миномётов, но из-за плотной работы FPV-дронов и проблем с подвозом боеприпасов перешли на гаубицы Д-30. Огонь вёлся систематически, подготавливая почву для пехоты.

В атаку пошли бойцы 177-го гвардейского полка морской пехоты. Лобовых столкновений не было — только скрытные манёвры. Основную логистическую нагрузку взяли на себя квадроциклы: через лесополосы и грунтовки они доставляли грузы там, где обычная техника становилась лёгкой мишенью с воздуха.

Подходы к Новому Донбассу были густо заминированы, а выжженные леса простреливались. Противник перекрыл пути снабжения, отравил колодцы, оставив бойцов без воды. Однако морпехов готовили к таким условиям. «Веерная» тактика сработала безотказно: мелкими группами атаковали по нескольким направлениям, противник распылил силы, и главный удар пришёлся на слабое место. Посёлок перешёл под контроль наших войск, передаёт телеканал «Звезда».

ВСУ пытались прикрываться гражданскими в Константиновке
ВСУ пытались прикрываться гражданскими в Константиновке

16 июня стало известно, что Армия России освободила Новый Донбасс. По данным Минобороны РФ, это стало возможно благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

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Дарья Нарыкова
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