Российские подразделения продолжают сжимать кольцо вокруг Доброполья — одного из последних крупных узлов обороны противника на западе ДНР. После взятия Кутузовки и Нового Донбасса наши силы получили возможность перерезать трассу на Краматорск, лишив вражескую группировку снабжения.

В преддверии активной фазы артиллеристы группировки «Центр» наносили удары по позициям ВСУ. С октября они работали с миномётов, но из-за плотной работы FPV-дронов и проблем с подвозом боеприпасов перешли на гаубицы Д-30. Огонь вёлся систематически, подготавливая почву для пехоты.

В атаку пошли бойцы 177-го гвардейского полка морской пехоты. Лобовых столкновений не было — только скрытные манёвры. Основную логистическую нагрузку взяли на себя квадроциклы: через лесополосы и грунтовки они доставляли грузы там, где обычная техника становилась лёгкой мишенью с воздуха.

Подходы к Новому Донбассу были густо заминированы, а выжженные леса простреливались. Противник перекрыл пути снабжения, отравил колодцы, оставив бойцов без воды. Однако морпехов готовили к таким условиям. «Веерная» тактика сработала безотказно: мелкими группами атаковали по нескольким направлениям, противник распылил силы, и главный удар пришёлся на слабое место. Посёлок перешёл под контроль наших войск, передаёт телеканал «Звезда».

16 июня стало известно, что Армия России освободила Новый Донбасс. По данным Минобороны РФ, это стало возможно благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».