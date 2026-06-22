ВСУ минируют пути отхода в Константиновке, чтобы бойцы не могли сбежать

Командир батальона 78-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным ДЗ рассказал о ситуации в Константиновке в ДНР. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России. Он заявил, что украинские военнослужащие устанавливают мины на позициях своих же солдат, чтобы те не могли выйти из окружения.

«Есть те или иные препятствия, в основном минируют. Из-за этого бывают в основном проблемы. Куда заходишь, там везде и растяжки, и мины. Причём разного типа и разного вида, можно сказать. Причём минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли по факту», — поделился комбат.

По словам ДЗ, бойцы ВСУ в Константиновке, похоже, до сих пор не осознают, что оказались в ловушке. Уже целый месяц они отрезаны от внешнего мира, без малейшего шанса покинуть свои позиции. Единственная связь – это еженедельные сбросы продовольствия, которые зачастую даже не успевают забрать. Поэтому всё, что появляется на горизонте, уничтожается. Они полностью обездвижены, не могут получить подкрепление, ни провести разведку.

Ранее стало известно, что российские силы взяли под контроль трассу снабжения и завязали бои в самом центре Константиновки. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что от исхода этих столкновений зависит дальнейшее продвижение к краматорско-славянской агломерации. По его словам, бои шли в районе Горсовета, железнодорожной станции «Дмитриевка» и промзоны, а штурмовые группы продвигались в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.