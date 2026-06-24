Армия России начала бои за освобождение Любицкого в Запорожской области

Российские военнослужащие подошли к населённому пункту Любицкое в Запорожской области и начали бои за его контроль. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, можно говорить о начале этапа освобождения данного населённого пункта. Детали о ходе боёв и текущей ситуации в районе не приводятся.

Любицкое находится в Новониколаевском районе. По данным на 2009 год, там проживало около 1000 человек. Ближайшие населённые пункты: в 2 км выше по руслу — Лесное, в 4 км ниже — Барвиновка; напротив, на правом берегу — Новосолошино (Ореховский район). Населённый пункт основали в 1856 году выходцы из Курской губернии.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил о продвижении российских войск в районе Константиновки. Глава государства отметил, что «наши ребята сейчас практически добирают» город. Этот населённый пункт называют ключевым логистическим и оборонительным узлом, открывающим путь к последней крупной агломерации Донбасса, остающейся под контролем ВСУ, — Славянску и Краматорску.