Путин: ВС РФ поджимают украинские силы на всех направлениях

Российские военные «поджимают» украинские силы на всех участках боевого соприкосновения, заявил Владимир Путин. По его словам, нет ни одного направления, где ситуация складывалась бы иначе.

«Сейчас ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевых соприкосновений. На всех. Нет ни одного места, где было бы наоборот. Нет!» — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин заявлял, что более тысячи образцов оружия проходят испытания в зоне СВО. Среди них президент назвал беспилотные летательные аппараты, усовершенствованные системы наведения, поражающие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения.