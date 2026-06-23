Путин сообщил об испытании более тысячи образцов оружия в зоне СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране последовательно модернизируются ядерная триада, сухопутные войска, Воздушно-космические силы и Военно-морской флот. Глава государства отдельно отметил, что с началом специальной военной операции многие виды вооружений получили качественное развитие. Об этом он объявил на встрече с выпускниками военных вузов.

Путин привёл одну цифру: в прошлом году апробацию в боевых условиях прошли более тысячи образцов оружия и техники. Среди них президент назвал беспилотные летательные аппараты, усовершенствованные системы наведения, поражающие боеприпасы и робототехнические комплексы различного назначения.

Ранее Путин назвал ключевой фактор, который, по его мнению, обеспечивает результативность специальной военной операции. Глава государства заявил, что основой успеха остаются воинские коллективы. Особую роль, подчеркнул президент, играют офицеры, которые руководят подразделениями и несут ответственность за выполнение поставленных задач.