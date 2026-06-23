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23 июня, 10:48

Путин заявил о ключевой роли офицеров в успехе СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной составляющей успеха специальной военной операции являются воинские коллективы, а их руководящей и направляющей силой остаются офицеры. Он подчеркнул, что именно командиры задают пример стойкости и воинской силы для подчинённых, формируя боевой дух подразделений.

«Главное составляющая успеха СВО — это воинские коллективы, а их руководящие и направляющей силой остаются офицеры. Как ёмко выразился Пётр Первый, всякий офицер — как душа в теле человека. Именно командиры служат для подчиненных примером воинской силы и стойкости», — сказал глава государства во время встречи с выпускниками военных вузов.

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Напомним, что встреча проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.

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Полина Никифорова
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