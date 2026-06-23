Золотой резерв силовых структур: Путин проводит встречу с выпускниками военных вузов в Кремле

Глава государства Владимир Путин сегодня проводит торжественный приём в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятие пригласили наиболее успешных выпускников ведомственных вузов, завершивших обучение с отличием.

В зале собрались свыше 600 молодых офицеров, представляющих Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардию, МВД, Следственный комитет и ФСИН. Вместе с новоиспеченными специалистами на встречу прибыли их наставники и руководители профильных министерств.

Глава государства планирует лично поздравить курсантов и слушателей академий с окончанием учебы. По информации пресс-службы Кремля, президент намерен пожелать молодым людям успехов в службе и эффективного решения задач по обеспечению национальной безопасности.

Данная встреча подчёркивает значимость подготовки квалифицированных кадров для силовых структур страны. Мероприятие проходит в праздничной атмосфере, фиксируя важный этап в карьере будущих защитников Отечества.

Ранее Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.