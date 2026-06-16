Учительница Путина заявила, что в школе он был «закрытым» лидером своего класса

Президент России Владимир Путин в школьные годы пользовался авторитетом среди сверстников, но никогда не стремился к показному лидерству. Об этом в интервью рассказала классный руководитель главы государства Вера Гуревич.

Учительница Путина рассказала, каким он был в школе. Видео © Telegram / RT на русском

Педагог отметила в беседе с RT, что будущего главу государства считали лидером именно одноклассники. Сам же он к руководящим постам не рвался.

«Он был закрытым лидером. Он напоказ себя никогда в жизни не выставлял. Этого не было», — поделилась педагог.

Напомним, в мае президент лично встретился со своей школьной учительницей. Владимир Путин заехал за ней в отель за рулём Aurus, чтобы отвезти на ужин в Кремль. Кадры трогательного воссоединения разошлись по Сети.