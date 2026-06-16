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Регион
16 июня, 14:17

Учительница Путина заявила, что в школе он был «закрытым» лидером своего класса

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в школьные годы пользовался авторитетом среди сверстников, но никогда не стремился к показному лидерству. Об этом в интервью рассказала классный руководитель главы государства Вера Гуревич.

Учительница Путина рассказала, каким он был в школе. Видео © Telegram / RT на русском

Педагог отметила в беседе с RT, что будущего главу государства считали лидером именно одноклассники. Сам же он к руководящим постам не рвался.

«Он был закрытым лидером. Он напоказ себя никогда в жизни не выставлял. Этого не было», — поделилась педагог.

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Напомним, в мае президент лично встретился со своей школьной учительницей. Владимир Путин заехал за ней в отель за рулём Aurus, чтобы отвезти на ужин в Кремль. Кадры трогательного воссоединения разошлись по Сети.

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Юрий Лысенко
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