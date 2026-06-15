Путин поздравил Си Цзиньпина с днём рождения

В день рождения председателя КНР Си Цзиньпина российский лидер Владимир Путин направил ему поздравительную телеграмму. Текст этого послания был обнародован на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения», — написано в послании.

Путин подчеркнул, что договорённости, которые были достигнуты в ходе его недавней поездки в Китай, играют колоссальную роль для последующего углубления российско-китайского диалога.

Руководитель страны заявил, что плодотворные переговоры и совместные действия на благо населения двух государств обязательно получат своё продолжение — в том числе ради выстраивания честного и по-настоящему демократичного многополярного устройства мира.

Российский лидер также обратил внимание на феноменальные результаты, которых сумел добиться Китай под управлением Си Цзиньпина. В конце своего обращения Путин выразил надежду, что его китайский коллега останется здоровым, счастливым и будет окружён благополучием.

Ранее Путин сообщил, что между ним и председателем КНР Си Цзиньпином установились доверительные отношения. Российский лидер рассказал, что китайский коллега называет его своим старым другом, и он отвечает взаимностью, подчеркнув, что это не простая дипломатическая фраза.