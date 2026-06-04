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Регион
4 июня, 17:43

«Мой старый друг»: Путин рассказал о доверии в отношениях с Си Цзиньпином

Путин назвал доверительными отношения с Си Цзиньпином

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сложились доверительные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

По словам российского лидера, Си Цзиньпин обращается к нему словами «мой старый друг», и Путин отвечает так же. Политик подчеркнул, что это не преувеличение и не просто дипломатическая формула.

Президент отметил, что Москва и Пекин прежде всего руководствуются национальными интересами своих стран. При этом, по его словам, эти интересы часто совпадают. Путин добавил, что личные отношения с председателем КНР стали хорошей основой для дальнейшего развития российско-китайского партнёрства и достижения новых результатов.

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Также Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами. По словам президента, принципы отношений между двумя странами сложились не за последние годы, а формировались на протяжении долгого исторического периода. Российский лидер подчеркнул, что основа партнёрства Москвы и Пекина выстраивалась веками и стала результатом постоянного взаимодействия двух государств.

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Николь Вербер
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