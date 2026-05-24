От дружбы к стратегическому тылу: В Госдуме рассказали, как визит Путина в Китай изменил баланс сил
Депутат Никонов: РФ и КНР вышли на новый этап отношений после визита Путина
Россия и Китай сделали значительный шаг в укреплении своих отношений после визита российского лидера Владимира Путина в Пекин. В недавно подписанных документах и совместном заявлении о характере двусторонних связей содержатся идеи, которые ранее казались маловероятными для китайско-российских соглашений. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с радио «Комсомольская правда».
Никонов подчеркнул, что в этих документах была дана чёткая оценка американской политики в Иране. Также была сформулирована ясная совместная позиция по Украине, основанная на признании текущих реалий и необходимости обратиться к истокам конфликта. По его словам, Китай однозначно поддержал Россию по всем важным политическим вопросам, которые сейчас волнуют страну.
«И, конечно, этот общий настрой на создание, по существу, философии многополярного мира, его практики… Это очень серьёзный шаг, на мой взгляд, вперёд, — по сравнению даже с предыдущими встречами», — сказал депутат.
Ранее Life.ru сообщал, что в ходе визита российского президента Владимира Путина в Китай стороны подписали совместную декларацию направленную против гегемонии и стремлений отдельных государств единолично определять мировую повестку. В МИД КНР добавили, что Москва и Пекин достигли важного консенсуса по развитию двусторонних отношений.
