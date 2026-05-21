Китай готов приложить усилия для содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«И мы признательны нашим китайским друзьям за это», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заметил, что в Европе притихли голоса, ещё недавно призывавшие подумать над переговорами с Россией. По словам пресс-секретаря президента, такие разговоры носили «эвентуальный характер».