21 мая, 10:37

Песков: Разговоры о переговорах с РФ в Европе носили «эвентуальный характер»

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Разговоры среди европейских политиков о возможном начале переговоров с РФ носили «эвентуальный характер», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас такие дискуссии не продолжаются.

«Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорит», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил об активном студенческом обмене между Россией и Китаем

Ранее Дмитрий Песков заявил, что из-за воинственных заявлений Владимира Зеленского Россия продолжит СВО. По словам пресс-секретаря президента, ВС РФ не остановятся, пока не достигнут всех целей.

Матвей Константинов
