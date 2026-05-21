Песков: Разговоры о переговорах с РФ в Европе носили «эвентуальный характер»
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Разговоры среди европейских политиков о возможном начале переговоров с РФ носили «эвентуальный характер», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, сейчас такие дискуссии не продолжаются.
«Там они действительно были, но они скорее носили, как говорят дипломаты, эвентуальный характер, не более того. О конкретике пока никто не говорит», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что из-за воинственных заявлений Владимира Зеленского Россия продолжит СВО. По словам пресс-секретаря президента, ВС РФ не остановятся, пока не достигнут всех целей.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.