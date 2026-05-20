Песков: Россия продолжит СВО до достижения целей из-за воинственного Зеленского
Из-за воинственных заявлений Владимира Зеленского Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока не добьётся своих целей. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать СВО до тех пор, пока мы не достигнем наших целей», — сказал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что главное препятствие для мирного урегулирования конфликта на Украине — это сам Владимир Зеленский и его режим. По словам пресс-секретаря, заявления Киева это только подтверждают. Он напомним, что Зеленский заявил об утверждении плана дальнобойных ударов по России в июне. Песков заметил, что это не те слова, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры.
