Песков заявил об активном студенческом обмене между Россией и Китаем
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Китаем продолжается активный студенческий обмен, а большое количество граждан КНР приезжают получать образование в отечественных вузах. Об этом представитель Кремля рассказал в комментарии Первому каналу.
Представителя Кремля спросили, сможет ли «мост дружбы», о котором говорил китайский инженер Пэн Пай на встрече с Владимир Путин, способствовать росту числа студенческих обменов между странами. По словам Пескова, образовательное сотрудничество и без того развивается очень активно.
«Очень много китайских студентов учатся и по государственной линии, и в частном порядке приезжают. Учатся, платят за это деньги, чтобы у нас получать образование», — отметил представитель Кремля.
Напомним, что Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом. Там РФ и КНР продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это решение закрепляет долгосрочную основу двустороннего взаимодействия. Оно подтверждает курс на стратегическое партнёрство. Отношения строятся на равноправии, взаимном уважении и доверии.
