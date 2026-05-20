Песков заявил об активном студенческом обмене между Россией и Китаем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Китаем продолжается активный студенческий обмен, а большое количество граждан КНР приезжают получать образование в отечественных вузах. Об этом представитель Кремля рассказал в комментарии Первому каналу.

Представителя Кремля спросили, сможет ли «мост дружбы», о котором говорил китайский инженер Пэн Пай на встрече с Владимир Путин, способствовать росту числа студенческих обменов между странами. По словам Пескова, образовательное сотрудничество и без того развивается очень активно.

«Очень много китайских студентов учатся и по государственной линии, и в частном порядке приезжают. Учатся, платят за это деньги, чтобы у нас получать образование», — отметил представитель Кремля.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом. Там РФ и КНР продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это решение закрепляет долгосрочную основу двустороннего взаимодействия. Оно подтверждает курс на стратегическое партнёрство. Отношения строятся на равноправии, взаимном уважении и доверии.