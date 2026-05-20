Росконгресс и Медиакорпорация Китая договорились об углублении сотрудничества

Фонд Росконгресс и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о партнёрстве в медийной, экспертной и деловой сферах. Церемония прошла во время официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, следует из материалов пресс-службы Кремля.

Новое соглашение вошло в пакет документов, принятых по итогам переговоров российского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина. Советник президента РФ Антон Кобяков отметил, что взаимодействие с одним из крупнейших международных медиахолдингов позволит шире рассказывать китайской и мировой аудитории о событиях в РФ, деловой повестке, культурных проектах и традициях народов страны.

По его словам, такое партнёрство — это «стратегический шаг к углублению взаимопонимания между народами России и Китая». В свою очередь гендиректор и главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн заявил, что стороны давно поддерживают дружеские связи, а новый меморандум выводит взаимодействие на другой уровень.

«Горизонты нашего партнёрства стали заметно шире», — подчеркнул он.

Соглашение предусматривает обмен информационной, экспертной и консультационной поддержкой, запуск совместных площадок, проведение форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч и выставок. Отдельное внимание уделят темам инвестиций, торговли, туризма, культуры и продвижению совместных российско-китайских проектов.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Китай с официальным визитом. Там РФ и КНР продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это решение закрепляет долгосрочную основу двустороннего взаимодействия и подтверждает курс на стратегическое партнёрство, построенное на равноправии, взаимном уважении и доверии.