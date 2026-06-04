Президент России Владимир Путин назвал Россию и Китай естественными союзниками и партнёрами. Такое заявление прозвучало на встрече руководителями ведущих мировых информационных агентств, проходящей в рамках ПМЭФ.

Президент подчеркнул, что принципы отношений между двумя странами формировались не за последние годы, а на протяжении долгого времени. Он отметил, что основа этого партнёрства складывалась веками и стала результатом постоянного взаимодействия России и Китая.

«Мы естественные союзники и партнёры. Мы же соседи. У нас огромная общая граница. Соседей не выбирают», — сказал Путин.

Кроме того, Путин заявлял, что Россия и Китай выстраивают отношения не против третьих стран, а в собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин сотрудничают исходя из взаимной выгоды и интересов друг друга.