Путин: Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в собственных интересах

Россия и Китай выстраивают отношения не против третьих стран, а в собственных интересах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств, организованной ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин сотрудничают исходя из взаимной выгоды и интересов друг друга.

«Мы просто работаем и дружим с Китаем, как я уже говорил, не против кого-то, а в интересах друг друга», — сказал Путин.

Таким образом президент отметил, что российско-китайское партнёрство не направлено на конфронтацию с кем-либо, а строится как самостоятельная линия взаимодействия двух государств.

Россия и Китай заметно продвинулись в укреплении партнёрства после визита Владимира Путина в Пекин. В подписанных документах и совместном заявлении стороны зафиксировали позиции, которые ещё недавно сложно было представить в российско-китайских соглашениях. В частности, Москва и Пекин дали оценку политике США в отношении Ирана, а также обозначили общую линию по украинскому конфликту — с учётом нынешних реалий и необходимости обращаться к его первопричинам. По сути, Китай поддержал Россию по ключевым политическим вопросам, которые сегодня имеют для Москвы особое значение.