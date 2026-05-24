«Внесём изменения, да?»: Появилось видео, как Путин лично правит текст речи для Китая

Кадры подготовки видеообращения президента России Владимира Путина к жителям Китая опубликовал автор ИС «Вести» Павел Зарубин. На записи глава государства лично редактирует текст выступления перед визитом в Пекин.

Путин редактирует текст выступления для Китая. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Внесём изменения, да?» — сказал Путин.

На опубликованных кадрах российский лидер внимательно просматривает заранее подготовленный текст своего выступления. Затем Путин делает пометки ручкой и обсуждает корректировки с помощниками, присутствующими в кабинете.

Во время редактирования президент предложил внести изменения в документ, после чего продолжил работу над обращением. Послание было записано накануне официального визита главы государства в Китай. В самом обращении Путин отметил, что отношения между Москвой и Пекином сейчас находятся на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями председателю КНР Си Цзиньпину после трагедии на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. В послании российский президент выразил сочувствие в связи с последствиями катастрофы и обратился к китайскому лидеру со словами поддержки.