Визиты Путина и Трампа в Китай не сулят ничего хорошего Киеву, считают в Польше

Поездки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Киев. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Пекин ожидает прекращения боевых действий в максимально короткие сроки», — приводят в материале слова официальных лиц КНР.

По словам автора, Вашингтон оказывает давление на украинскую сторону, а Китай как крупнейший потребитель российского топлива сохраняет поддержку России.

Издание также отмечает, что визит Путина в Пекин для подписания декларации о стратегическом сотрудничестве показывает координацию действий трёх сверхдержав. В материале говорится, что в такой ситуации у Киева остаётся всё меньше пространства для манёвра.