Визиты Путина и Трампа в Китай не сулят ничего хорошего Киеву, считают в Польше
Myśl Polska: Поездки Путина и Трампа в Китай усиливают давление на Украину
Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин на Великой Китайской стене. Обложка © ChatGPT
Поездки президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай усилили давление на Киев. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
«Пекин ожидает прекращения боевых действий в максимально короткие сроки», — приводят в материале слова официальных лиц КНР.
По словам автора, Вашингтон оказывает давление на украинскую сторону, а Китай как крупнейший потребитель российского топлива сохраняет поддержку России.
Издание также отмечает, что визит Путина в Пекин для подписания декларации о стратегическом сотрудничестве показывает координацию действий трёх сверхдержав. В материале говорится, что в такой ситуации у Киева остаётся всё меньше пространства для манёвра.
Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил Китай с двухдневным рабочим визитом. По итогам визита стороны подписали совместную декларацию против политики гегемонии и попыток отдельных стран навязывать миру свою повестку. Переговоры Владимир Путин и Си Цзиньпин прошли в дружественной атмосфере, а российско-китайское стратегическое партнёрство, как отметили стороны, выходит на новый уровень развития.
