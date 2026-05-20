Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, подтвердив, что поездка главы государства состоится.

«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече. Пока это сегодня согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от неё вряд ли кто-то будет отказываться», — сказал Ушаков.

Он также добавил, что проведение других переговоров на высшем уровне между Россией и США пока не обсуждается.