Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут встретиться на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, подтвердив, что поездка главы государства состоится.
«Я думаю, что во всех случаях, если оба лидера будут в Китае, то, наверное, они пересекутся, придут к какой-то встрече. Пока это сегодня согласовывалось, но раз такая перспектива есть, от неё вряд ли кто-то будет отказываться», — сказал Ушаков.
Он также добавил, что проведение других переговоров на высшем уровне между Россией и США пока не обсуждается.
Ранее сам Владимир Путин подтвердил, что поедет на саммит АТЭС в Шэньчжэне в ноябре. АТЭС — это ежегодная встреча глав стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждают торговлю, инвестиции, экономику и сотрудничество. Позже о возможных переговорах заявил и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Есть вероятность, что Путин встретится со всеми лидерами, которые будут участвовать в мероприятии, включая президента США Дональда Трампа.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.