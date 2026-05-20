В Кремле допустили новую встречу Путина и Трампа
Песков: Путин может встретиться с Трампом в ноябре на саммите АТЭС в Китае
Президент России Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Китае, может провести переговоры со всеми лидерами, участвующими в мероприятии, включая главу США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.
«В теории саммит предоставляет возможность для встреч с любыми участниками. Самим форматом этих мероприятий предусмотрены такие контакты», — подчеркнул представитель Кремля журналисту «Известия».
На вопрос о возможной встрече Путина с Трампом Песков ответил, что в теории такое возможно.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил, что он появится на саммите АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне в ноябре. Саммит АТЭС — это ежегодная встреча руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждают вопросы торговли, инвестиций, экономического развития и сотрудничества между государствами.
