20 мая, 07:37

В Кремле допустили новую встречу Путина и Трампа

Песков: Путин может встретиться с Трампом в ноябре на саммите АТЭС в Китае

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент России Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Китае, может провести переговоры со всеми лидерами, участвующими в мероприятии, включая главу США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

«В теории саммит предоставляет возможность для встреч с любыми участниками. Самим форматом этих мероприятий предусмотрены такие контакты», — подчеркнул представитель Кремля журналисту «Известия».

На вопрос о возможной встрече Путина с Трампом Песков ответил, что в теории такое возможно.

«Кое-что очень важное»: Ушаков подвёл первые итоги переговоров Путина с Си

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил, что он появится на саммите АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне в ноябре. Саммит АТЭС — это ежегодная встреча руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждают вопросы торговли, инвестиций, экономического развития и сотрудничества между государствами.

Владимир Озеров
