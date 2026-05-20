В Кремле допустили новую встречу Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в ноябре в Китае, может провести переговоры со всеми лидерами, участвующими в мероприятии, включая главу США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

«В теории саммит предоставляет возможность для встреч с любыми участниками. Самим форматом этих мероприятий предусмотрены такие контакты», — подчеркнул представитель Кремля журналисту «Известия».

На вопрос о возможной встрече Путина с Трампом Песков ответил, что в теории такое возможно.

Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил, что он появится на саммите АТЭС, который пройдёт в Шэньчжэне в ноябре. Саммит АТЭС — это ежегодная встреча руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где обсуждают вопросы торговли, инвестиций, экономического развития и сотрудничества между государствами.