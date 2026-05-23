Путин направил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Шаньси
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину соболезнования после катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси. Телеграмма опубликована на сайте главы государства.
«Уважаемый господин Председатель, дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси», — написал Путин.
Российский лидер попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. В момент взрыва под землёй находились 247 горняков. По предварительным данным, детонация случилась вскоре после того, как была объявлена тревога из-за утечки угарного газа. Председатель КНР взял спасательную операцию под личный контроль и поручил провести тщательное расследование. На место направлена группа во главе с вице-премьером Чжан Гоцином. По подозрению в нарушении правил безопасности уже задержан один из сотрудников. По последним данным, количество погибших после взрыва увеличилось до 90 человек.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.