Путин направил соболезнования Си Цзиньпину после взрыва на шахте в Шаньси

Напомним, что трагедия произошла вечером в пятницу на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань. В момент взрыва под землёй находились 247 горняков. По предварительным данным, детонация случилась вскоре после того, как была объявлена тревога из-за утечки угарного газа. Председатель КНР взял спасательную операцию под личный контроль и поручил провести тщательное расследование. На место направлена группа во главе с вице-премьером Чжан Гоцином. По подозрению в нарушении правил безопасности уже задержан один из сотрудников. По последним данным, количество погибших после взрыва увеличилось до 90 человек.