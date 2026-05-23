Число погибших при взрыве газа на шахте в Китае выросло до 90 человек

Количество погибших после взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси увеличилось до 90. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошёл на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи вечером в пятницу по местному времени. В момент взрыва под землёй находились 247 работников, которые выполняли сменные работы.

По информации агентства Xinhua, причиной чрезвычайного происшествия стал взрыв, который произошёл вскоре после объявления на шахте тревоги из-за утечки угарного газа. По подозрению в нарушении правил безопасности задержан сотрудник компании.

Председатель КНР Си Цзиньпин взял под личный контроль проведение спасательной операции и распорядился организовать тщательное расследование причин случившегося.

«Все регионы и профильные ведомства должны сделать выводы из этой трагедии, сохранять высокий уровень внимания к вопросам безопасности на производстве, проводить детальные проверки, своевременно устранять риски и скрытые угрозы, а также решительно предотвращать возникновение крупных аварий», — подчеркнул он.

Для координации спасательных работ и ликвидации последствий на место происшествия направлена группа под руководством вице-премьера Чжан Гоцин