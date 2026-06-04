Россия не делала «никаких разворотов» в сторону Азии, заявил Путин

Россия не совершала «никаких разворотов» в сторону Азии, поскольку её взаимодействие с Китаем строится на долгосрочной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств на ПМЭФ.

«В последние годы, особенно после начала событий, которые происходят до сих пор на украинском направлении, все чаще говорят, что Россия сделала разворот в сторону Азии, она поменяла свою политику. Ничего Россия не поменяла и никаких разворотов не делала», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что базовый договор с Китаем был подписан ещё в 2001 году. Именно этот документ, по словам президента, стал основой нынешних результатов двустороннего сотрудничества. Путин отметил, что торговый оборот между Россией и Китаем, по разным оценкам, приближается к $250 млрд, а структура взаимодействия активно диверсифицируется.