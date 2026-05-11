Путин впервые появился за рулём Aurus, чтобы отвезти свою первую учительницу на ужин в резиденцию

Президент России Владимир Путин впервые появился за рулём джипа Aurus, чтобы лично отвезти свою первую учительницу Веру Дмитриевну Гуревич на ужин в резиденцию в Москве. Кадры поездки оказались в распоряжение Life.ru.

Путин лично отвёз первую учительницу в резиденцию на Aurus. Видео © Life.ru

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пригласил 92-летнюю Веру Гуревич посетить Парад Победы 9 мая в Москве. После торжественных мероприятий для неё подготовили культурную программу. Педагог посетила экскурсии и галерею Александра Шилова, а затем осталась в столице ещё на несколько дней.

«Это одна из гостиниц на Арбате. Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулём. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», — сказал Песков.

На опубликованном видео российский лидер встречает свою бывшую учительницу у входа в гостиницу с букетом цветов. После короткого разговора они вместе направились к автомобилю.

Ранее стали известны планы Путина на предстоящую неделю. Президент России продолжит международные контакты и проведёт совещание по экономическим вопросам. Также глава государства планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В графике президента остаются и другие рабочие мероприятия. Кроме того, Путин выступит с обращением к участникам X съезда Союза машиностроителей России. Мероприятие состоится 14 мая в национальном центре «Россия». В Кремле уточнили, что дополнительные события рабочей недели будут объявлять отдельно.