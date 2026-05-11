Сначала на парад, потом на ужин: Путин лично заехал за своей первой учительницей в отель на Арбате

Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу — 92-летнюю Веру Дмитриевну Гуревич — на Парад Победы 9 мая в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, после парада педагог осталась в столице на несколько дней. Для неё организовали культурную программу: в частности, она посетила галерею Шилова и побывала на экскурсиях. В понедельник Путин пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию. Как уточнил Песков, президент сам приехал за ней за рулём в гостиницу на Арбате.

«Это одна из гостиниц на Арбате. Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулём. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», — сказал Песков.

Ранее 103-летний ветеран Кирилл Семёнов раскрыл содержание письма для Путина на Параде Победы. Он хотел выразить благодарность президенту. На сегодняшний день он считается одним из последних живых участников обороны Сталинграда.