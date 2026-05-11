Сначала на парад, потом на ужин: Путин лично заехал за своей первой учительницей в отель на Арбате
Путин лично заехал за своей первой учительницей на Арбат, чтобы отужинать с ней
Путин и его школьная учительница Вера Гуревич. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Президент России Владимир Путин пригласил свою первую учительницу — 92-летнюю Веру Дмитриевну Гуревич — на Парад Победы 9 мая в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, после парада педагог осталась в столице на несколько дней. Для неё организовали культурную программу: в частности, она посетила галерею Шилова и побывала на экскурсиях. В понедельник Путин пригласил Веру Гуревич на ужин в свою резиденцию. Как уточнил Песков, президент сам приехал за ней за рулём в гостиницу на Арбате.
«Это одна из гостиниц на Арбате. Президент заехал за ней за рулем. Сам приехал за рулём. Пока он заходил в гостиницу, он встретился с одним из граждан. Они поприветствовали друг друга... Собственно, потом уже в резиденции Путин отобедал со своей учительницей Верой Дмитриевной Гуревич», — сказал Песков.
Ранее 103-летний ветеран Кирилл Семёнов раскрыл содержание письма для Путина на Параде Победы. Он хотел выразить благодарность президенту. На сегодняшний день он считается одним из последних живых участников обороны Сталинграда.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.