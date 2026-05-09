103-летний ветеран раскрыл содержание письма для Путина на Параде Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семёнов, который передал президенту России Владимиру Путину письмо во время общения на трибуне перед началом парада на Красной площади, раскрыл содержание послания.

«Мне хотелось выразить слова благодарности президенту... Он держит страну как следует. Экономика растёт, армия всем необходимым обеспечивается, страна развивается. И мой низкий поклон я хотел передать», — сказал он РИА «Новости».

Семёнов прошёл через Сталинградскую битву, участвовал в Висло-Одерской и Берлинской операциях, а также служил в 62-й армии. Во время боёв он получил два ранения и встретил Победу уже на территории Германии. Кирилл Семёнов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области и в этом году отметит 103-летие. На сегодняшний день он считается одним из последних живых участников обороны Сталинграда.

