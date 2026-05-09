Ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Семёнов передал президенту России Владимиру Путину конверт на Параде Победы в Москве. Момент попал в объективы камер: лидер РФ как раз подошёл к ветеранам, чтобы пожать им руки.

Ветеран Великой Отечественной Семёнов передал Путину конверт на Параде Победы. Видео © Life.ru

Семенов, сидевший рядом с президентом, воспользовался паузой для короткого разговора. Он передал послание, после чего Путин несколько мгновений держал его в руках, а затем убрал в нагрудный карман пиджака.

Биография фронтовика неразрывно связана с одним из ключевых сражений. Семёнов появился на свет 22 мая 1923 года в городе Семёнове Нижегородской области. В ряды Красной армии его призвали в 1942-м и сразу направили в самое пекло — на Сталинградский фронт. Он воевал в составе легендарной 62-й армии. За время службы боец был ранен дважды.

Фронтовыми дорогами солдат прошёл через освобождение Польши и Германии. Победу он встретил непосредственно на немецкой земле. О заслугах воина говорят награды: ордена Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда»,

Сейчас бывшему защитнику города на Волге 103 года. Он остаётся одним из последних ныне живущих представителей 62-й армии, сумевшей отстоять Сталинград.

Помимо Кирилла Семёнова, за парадом с центральной трибуны наблюдали и другие почётные гости — участники Великой Отечественной войны Нина Данилкович, Степан Едыкин, Семен Люлько и Константин Федотов. По сложившейся традиции они сидели рядом с главой государства и прибывшими зарубежными лидерами.