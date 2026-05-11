День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 09:54

Идея, рождённая за 10 минут: Курсант из Благовещенска рассказал, как решился на предложение руки и сердца на параде

Курсант Борисов: Сделать предложение на параде в Благовещенске убедил командир

Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске. Обложка © Telegram / Благовещенск

Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске. Обложка © Telegram / Благовещенск

Курсант Данил Борисов из Благовещенска сделал предложение своей девушке прямо во время парада на 9 Мая. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Курсант рассказал, как решился сделать предложение на параде. Видео © Телеканал «Звезда»

По словам курсанта, ему было 18 лет, когда они познакомились на дне рождения ребёнка его товарища. После срочной службы он подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО.

Борисов утверждает, что решение сделать предложение прямо на параде было принято буквально за 10 минут до начала мероприятия. Сперва он собирался обратиться к девушке после парада, однако командир роты убедил его не медлить. Начальству тоже понравилась такая идея.

«Хотелось чего-то грандиозного. Неожиданного», — отметил курсант.

Девушка сделала предложение своему парню прямо на финише Казанского марафона
Девушка сделала предложение своему парню прямо на финише Казанского марафона

Торжества по случаю Дня Победы в Благовещенске закончились очень душевной сценой. Один из воспитанников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной сразу же после того, как парадные расчёты завершили марш.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar