Идея, рождённая за 10 минут: Курсант из Благовещенска рассказал, как решился на предложение руки и сердца на параде
Курсант Борисов: Сделать предложение на параде в Благовещенске убедил командир
Курсант сделал предложение возлюбленной во время парада Победы в Благовещенске.
Курсант Данил Борисов из Благовещенска сделал предложение своей девушке прямо во время парада на 9 Мая. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Курсант рассказал, как решился сделать предложение на параде.
По словам курсанта, ему было 18 лет, когда они познакомились на дне рождения ребёнка его товарища. После срочной службы он подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО.
Борисов утверждает, что решение сделать предложение прямо на параде было принято буквально за 10 минут до начала мероприятия. Сперва он собирался обратиться к девушке после парада, однако командир роты убедил его не медлить. Начальству тоже понравилась такая идея.
«Хотелось чего-то грандиозного. Неожиданного», — отметил курсант.
Торжества по случаю Дня Победы в Благовещенске закончились очень душевной сценой. Один из воспитанников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной сразу же после того, как парадные расчёты завершили марш.
