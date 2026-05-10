Стали известны планы Путина на предстоящую неделю

Президент России Владимир Путин на предстоящей рабочей неделе продолжит международные контакты и проведёт совещание по экономическим вопросам. Об этом рассказал Павел Зарубин для ИС «Вести».

Также глава государства проведёт традиционную оперативную встречу с постоянными членами Совета безопасности России.

Отдельно отмечается, что Путин выступит с обращением к участникам X съезда Союза машиностроителей РФ. Мероприятие состоится 14 мая в национальном центре «Россия». В Кремле уточнили, что другие рабочие события президента будут объявляться дополнительно по мере их подготовки.

Ранее Путин сообщил, что ключевой темой двусторонних встреч с зарубежными лидерами, прибывшими в Москву на 9 Мая, стал День Победы и сохранение исторической памяти. По словам лидера РФ, участники встреч также затрагивали вопросы сохранения исторической памяти и предотвращения повторения подобных трагедий в будущем.